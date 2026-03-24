Apuñalaron a un joven en plena Ruta 3 y hay dos aprehendidos

Un hombre de 28 años terminó este martes con una herida de arma blanca en el pecho después de un violento ataque registrado en el kilómetro 298 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Azul.

Todo sucedió en horas del mediodía, según informó de manera oficial la Estación Departamental Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Leonardo Pedernera herido y procedieron a aprehender a Sheyla Rocío Aguilar (27) y Alejandro Isidoro Arman (38), señalados como los responsables del ataque.

Pedernera fue trasladado de urgencia al hospital municipal de Azul, donde permanece internado con pronóstico reservado.

La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica. Los dos aprehendidos quedaron notificados de la formación de causa en el marco del Código Procesal Penal, y la investigación pasó a manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul. Por ahora, la carátula es «lesiones leves», aunque el estado de la víctima mantiene la incertidumbre sobre la evolución del caso.