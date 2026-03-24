Olavarría tuvo tres campeones en el argentino de natación máster en San Juan

Nadadores de Olavarría se destacaron en el Campeonato Argentino de Natación Máster y Premáster, disputado en la provincia de San Juan, donde la delegación local logró consagrar a tres campeones argentinos y sumar una importante cantidad de medallas.

Nazareno Zelaya

Nazareno Zelaya se consagró campeón argentino en aguas abiertas en la prueba de 1500 metros, mientras que Francisco Fillol obtuvo el primer puesto en los 3000 metros de aguas abiertas.

Ambos, además, lograron múltiples podios en distintas pruebas dentro del campeonato, acumulando siete y seis medallas respectivamente, con actuaciones que incluyeron títulos, subcampeonatos y terceros puestos.

A estos resultados se suma la consagración de un tercer nadador olavarriense, completando una destacada participación de la ciudad en el certamen nacional.

El desempeño general refleja el nivel competitivo de los representantes locales, que volvieron a posicionar a Olavarría entre las ciudades protagonistas de la natación máster a nivel país.