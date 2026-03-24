Vóley chaira: doble logro en la copa Edal disputada en Tandil

Los equipos de primera división masculina y femenina de Racing Athletic Club de Olavarría tuvieron una destacada participación en el torneo “Copa Edal”, que se disputó el pasado fin de semana en la ciudad de Tandil.

Ambos planteles mostraron un alto nivel deportivo a lo largo de la competencia. El equipo femenino se consagró campeón de la Copa de Plata tras imponerse con claridad ante Sarmiento de Junín en la final.

Por su parte, el equipo masculino, dirigido por el profesor Rodrigo Martínez Granados, se quedó con la Copa de Oro. En semifinales venció a Edal Blanco por 2 a 0 (30-28 y 25-17), lo que le permitió acceder al partido decisivo.

En la final, el conjunto chaira protagonizó un encuentro muy disputado frente a Aliados, equipo integrado por jugadores de Banco Provincia de Mar del Plata —campeón del Torneo Provincial de Clubes 2025— y reforzado con jugadores de Cedetalvo. Racing logró imponerse por 2 a 1, con parciales de 20-25, 29-27 y 15-13, para quedarse con el título.