JORGE JUAN NAVARRO «EL CHUECO»(Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 78 años de edad.
Su esposa: Elvira Leonor Arguello
sus hijos: Claudia, Juan y Mariana
nietos. Milagros, Juan Valentin y Sofia
sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Habilita a partir de las 8 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 23 de Agosto de 2025- 9.30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino bº ceco 1
Lugar de nacimiento: Viedma, Pcia. de Rio Negro
Actividad que desarrollaba: Jubilado de la Policía Bonaerense