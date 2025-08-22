JORGE JUAN NAVARRO «EL CHUECO»(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de Agosto de 2025 a los 78 años de edad.

Su esposa: Elvira Leonor Arguello

sus hijos: Claudia, Juan y Mariana

nietos. Milagros, Juan Valentin y Sofia

sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Habilita a partir de las 8 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 23 de Agosto de 2025- 9.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº ceco 1

Lugar de nacimiento: Viedma, Pcia. de Rio Negro

Actividad que desarrollaba: Jubilado de la Policía Bonaerense