Jorge Juan Navarro «El Chueco» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
JORGE JUAN NAVARRO «EL CHUECO»(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   21  de   Agosto  de 2025 a los  78  años de edad.

Su esposa: Elvira Leonor Arguello
sus hijos: Claudia,  Juan y Mariana
nietos. Milagros, Juan Valentin y Sofia
sobrinos, demás familiares y amigos  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Habilita a partir de las 8 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Sábado 23 de Agosto de 2025- 9.30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino bº ceco 1

Lugar de nacimiento: Viedma, Pcia. de Rio Negro

Actividad que desarrollaba: Jubilado de la Policía Bonaerense

