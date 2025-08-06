José Bernardino Torena «Pocho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 06 de Agosto de 2025 a los 89 años de edad.

Sus hijos, hijos políticos, sus nietos, bisnietos, su cuidadora SOFÍA,
sus hermanas, su cuñada, sobrinos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D»CIERRA 00.30HS. REABRE 8.30 HS

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 07 de Agosto de 2025-  11:30HS. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino del barrio Roca Merlo.

Lugar de nacimiento: Gral. Alvear

Actividad que desarrollaba: jubilado y pensionado.

