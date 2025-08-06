José Bernardino Torena «Pocho» (Q.E.P.D.)
José Bernardino Torena «Pocho» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 06 de Agosto de 2025 a los 89 años de edad.
Sus hijos, hijos políticos, sus nietos, bisnietos, su cuidadora SOFÍA,
sus hermanas, su cuñada, sobrinos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D»CIERRA 00.30HS. REABRE 8.30 HS
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 07 de Agosto de 2025- 11:30HS.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino del barrio Roca Merlo.
Lugar de nacimiento: Gral. Alvear
Actividad que desarrollaba: jubilado y pensionado.