Jose Eduardo Vigo (Q.E.P.D.)

Falleció en la ciudad de La Plata el día 26 de enero de 2026 a los 63 años de edad. Jose Eduardo Vigo era vecino del barrio Luján, nacido en Olavarría y se desempeñaba como comerciante.

Su esposa Viviana Lucia Bianchi; sus hijos Maria Eugenia, Anabella, Josefina y Sebastian; sus hijos políticos Manuel, Jorge y Luicina; sus nietos Malena, Justo y Pedro; su madre Edith; su hermana Analia; sus sobrinos Diego y Ximena; su hermano político Hugo Dumrauf y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «F», desde las 06:00 horas de este martes 27 de enero. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.