Lidia Esther Cañete  «Yeye» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en Olavarría el día 29  de Diciembre  de 2025 a los  86   años de edad.

Sus hijos, hijos políticos,  nietos y demás familiares  participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D » comienza 17hs, finaliza 20:30hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Martes  30/12/2025- 8:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Olavarria.Actividad que desarrollaba:  jubilada.

