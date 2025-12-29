Lidia Esther Cañete  «Yeye» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de Diciembre de 2025 a los 86 años de edad.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento.



VELATORIO: España 2942, Departamento «D » comienza 17hs, finaliza 20:30hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Martes 30/12/2025- 8:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Hipolito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Olavarria.Actividad que desarrollaba: jubilada.