Lidia Esther Cañete «Yeye» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 29 de Diciembre de 2025 a los 86 años de edad.
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D » comienza 17hs, finaliza 20:30hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Martes 30/12/2025- 8:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Olavarria.Actividad que desarrollaba: jubilada.