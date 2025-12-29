Nelida Isabel Lindner viuda de Masson «Negra» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29  de Diciembre  de 2025 a los   82  años de edad.

Sus hijos, hijos políticos, nietos, sus hermanas sobrinos

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » B». Cierra 00, reabre 7.30 hs. 

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Cnia, San Miguel

DÍA Y HORA: Martes 30/12/2025- 9:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Microcentro ex vecina de Colonia San Miguel Zona Rural

Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba: 

jubilada y pensionada

