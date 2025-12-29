Nelida Isabel Lindner viuda de Masson «Negra» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 29 de Diciembre de 2025 a los 82 años de edad.
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sus hermanas sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » B». Cierra 00, reabre 7.30 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Municipal de Cnia, San Miguel
DÍA Y HORA: Martes 30/12/2025- 9:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Microcentro ex vecina de Colonia San Miguel Zona Rural
Lugar de nacimiento: OlavarríaActividad que desarrollaba:
jubilada y pensionada