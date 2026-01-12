Luis Aschemayer (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de enero de 2026 a los 82 años de edad. El señor Luis Aschemayer, conocido como «El Ruso», era natural de La Pampa y vecino del Barrio Mariano Moreno. Se desempeñó como tapicero y actualmente se encontraba jubilado.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «A», este lunes 12 de enero en el horario de 11:00 a 13:30 horas.

Luego de realizarse un responso en la capilla ardiente, sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este lunes a las 13:30 horas.