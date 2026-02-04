Luis Carlos Walter (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de febrero de 2026 a los 77 años de edad. Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en la sala de Colonia Hinojo este miércoles de 15:30 a 17:00 horas. Recibirán inhumación en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo el miércoles a las 17:00 horas, previo responso en la Capilla Ardiente. El servicio está adherido a Coopelectric. Era vecino de Colonia Hinojo, nacido en dicha localidad y jubilado.