Juzgaran a dos mujeres olavarriense acusadas de intento de robo agravado

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazó un recurso de la defensa de dos mujeres olavarrienses y confirmó la elevación a juicio de una causa en la que ambas están imputadas como coautoras de un intento de robo agravado por el uso de un arma blanca, ocurrido en nuestra ciudad.

El fallo fue dictado por los jueces Carlos Paulino Pagliere (h), Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, quienes ratificaron la resolución que antes había tomado la Jueza de Garantías N°1 de Olavarría, Fabiana San Román.

La Justicia, respecto de estas dos mujeres, considera con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, partícipes conjuntas del hecho de robo agravado en grado de tentativa, en perjuicio de de un hombre, hecho ocurrido el 29 de agosto del año pasado.

El Tribunal destacó que existen elementos de convicción suficientes para sostener que ambas actuaron de manera mancomunada con el objetivo de apoderarse ilegítimamente de un automóvil, mediante intimidación con un arma blanca, lo que habilita el avance de la causa hacia el juicio oral.

La defensa había solicitado el sobreseimiento y un cambio de calificación legal, además de plantear la necesidad de analizar el caso con perspectiva de género. No obstante, la Cámara entendió que esos argumentos ya fueron evaluados tanto en esta instancia como en resoluciones anteriores, y recordó que en la etapa intermedia no se requiere certeza plena, sino la probabilidad razonable de que el hecho existió y de que las imputadas intervinieron en él.

En ese sentido, los jueces remarcaron que las discusiones sobre la calificación legal definitiva, la valoración integral de la prueba y los planteos defensivos deberán ser resueltas en el juicio oral y público, instancia en la que se producirá la prueba con inmediación y contradicción.

Cabe señalar que una de las mujeres enfrenta además una imputación por resistencia a la autoridad, mientras que la otra está acusada exclusivamente por el intento de robo agravado. Este último punto fue tratado de manera accesoria en la resolución, quedando el foco central del fallo en la confirmación del avance del proceso por el hecho de robo.

El hecho investigado

De acuerdo con la acusación, el 29 de agosto de 2025, las os mujeres ingresaron sin consentimiento a una vivienda de Olavarría donde se encontraba un automóvil Chevrolet Corsa.

Siempre según la resolución, una de las imputadas mostró un cuchillo de manera intimidante para obtener las llaves del vehículo, mientras la otra intentaba retirarlo del lugar.

El apoderamiento no llegó a concretarse debido a la rápida intervención policial, por lo que el hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.