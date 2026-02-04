Uber anunció su llegada a Olavarría

Uber anunció el comienzo de sus operaciones en la ciudad de Olavarría. El lanzamiento incluye las opciones de traslado UberX, Uber Moto y el servicio de envío de artículos.

Con esta incorporación, la aplicación alcanza presencia en más de 50 ciudades del país.

Desde la empresa informaron que la convocatoria para conductores se encuentra abierta para quienes utilicen autos particulares, taxis o motos. Los interesados deben realizar el registro de documentación a través del sitio web oficial de la compañía. Los taxistas también pueden utilizar la herramienta para recibir solicitudes de viajes de usuarios locales.

En materia de seguridad, la aplicación dispone de funciones de trazabilidad como el uso de un código PIN para verificar el vehículo, grabación de audio durante el trayecto, botón de enlace con el 911 y un sistema de detección de paradas imprevistas.

Los viajes realizados mediante la plataforma cuentan con una cobertura de seguros por accidentes personales y responsabilidad civil que se activa al inicio de cada trayecto.