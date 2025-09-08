Luis Mariano Cardilo «Tito» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Falleció en La Plata el día 7 de Septiembre de 2025 a los 81 años de edad.

Su esposa: Amelia Elva Mendoza
sus hijos: Mariano y Marcelo
Sus hijas políticas: Miriam y Lorena
Sus nietos: Rodrigo, Fernando, Lola, Tobías y Manuel.
Sus hermanos: Carlos y Martin
hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza a las 7 hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Lunes 8 de Septiembre de 2025- 14:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecino del Bº San Vicente

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: jubilado de la construcción

