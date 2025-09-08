Luis Mariano Cardilo «Tito» (Q.E.P.D.)
Falleció en La Plata el día 7 de Septiembre de 2025 a los 81 años de edad.
Su esposa: Amelia Elva Mendoza
sus hijos: Mariano y Marcelo
Sus hijas políticas: Miriam y Lorena
Sus nietos: Rodrigo, Fernando, Lola, Tobías y Manuel.
Sus hermanos: Carlos y Martin
hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza a las 7 hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Lunes 8 de Septiembre de 2025- 14:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecino del Bº San Vicente
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: jubilado de la construcción