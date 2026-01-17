MARÍA ASUNCIÓN PUCILLO viuda de EYARCH (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de enero de 2026, a los 88 años de edad. Sus sobrinos Liliana, Marcela, Daniel y Pablo; sus hermanos Josefina, Miguelina, Teresa, Lorenzo, Juan y Lucía; hermanos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en la sala de la localidad de Hinojo, comenzando el sábado 17 de enero a las 14:00 horas. El responso se llevará a cabo en la capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Hinojo, el domingo 18 de enero a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Hinojo. Lugar de nacimiento: Italia. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.