Se anuncian tormentas para la tarde y Olavarría se encuentra en alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a Olavarría y localidades de la región, como Laprida y La Madrid.

El organismo del tiempo indicó que el área puede ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Según se informó, los fenómenos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 20 y 80 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas adversas.