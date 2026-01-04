Marta Esther Endere viuda de Martín (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de enero de 2026 a los 84 años de edad. Su hijo Marcelo Arnaldo Martin; su hija política Graciela Pibuel; la madre de sus nietos Sonia Medici; sus nietos Pablo, Matías y Marcela Martin; su nieta política Stefania Prieto; su bisnieto Salvador Mazza Martin; sus sobrinos Karina, Claudio y Alejandra; y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “C”. El responso se realizará en la capilla ardiente. La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, el lunes 5 de enero a las 11:30 horas. Servicio adherido a Copelectric. Vecina de Microcentro. Nacida en Olavarría. Jubilada y pensionada.