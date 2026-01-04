ALBERTO LUIS BRUN “TOPO” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de enero de 2026 a los 70 años de edad. Su esposa María Delfina Sandoval; sus hijas Paula, Elvira, Fabiana y Yaqui; sus hijos políticos; sus nietos; sus nietos políticos; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “B”, iniciando el velatorio el domingo a las 18 horas hasta las 22 horas, reabriendo el lunes a las 8 horas y finalizando a las 13 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. La cremación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, con día y horario a confirmar. Servicio adherido a Copelectric. Vecino de Barrio Bancario. Nacido en Olavarría. Jubilado.