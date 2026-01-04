Bomberos Voluntarios de Olavarría realizó el sorteo del Fiat 600

Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó a cabo el sorteo del bono por un Fiat 600, en un acto realizado en las instalaciones del Cuartel Central de la institución.

El sorteo fue fiscalizado por el escribano Juan Fal, lo que garantizó la transparencia del procedimiento, y contó con la presencia de integrantes del Consejo Directivo, encabezados por su presidente, Hugo Fayanás.

Según se informó, participaron del sorteo un total de 3.553 cupones. El número favorecido fue el 764, correspondiente a Diego Garderes, oriundo de la localidad de Cacharí, quien se convirtió en el ganador del vehículo.

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría agradecieron a todas las personas que colaboraron con la compra del bono, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para la recaudación de fondos.

Indicaron además que lo recaudado permite sostener el funcionamiento del cuartel, adquirir equipamiento y continuar fortaleciendo el servicio que los bomberos brindan a la comunidad de Olavarría y la región.