MIRTA ELIDA CORDERO viuda de GREGORINI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de diciembre de 2025 a los 78 años de edad.

Sus hijos Carlos Omar, Héctor Fabián y Gustavo Alfredo Gregorini; sus hijas políticas Miriam González y Mónica Erripa; sus nietos Carlos Alfredo, Braian Omar, Carla Fabiana, Mirta Soledad, Pablo Luis, Zaira Lara, Alan, Martín, Fabián, Nahuel, Yesica, Camila, Antonela y Coquito Gregorini; sus nietos políticos; sus bisnietos Olivia, Ian y Mesías; sus hermanos Mónica, Mabel y Beto Cordero; su hermano político Miguel; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal. Día y hora: miércoles 24 de diciembre a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Sierra Chica. Nacida en Sierra Chica. Actividad que desarrollaba: jubilada y pensionada.