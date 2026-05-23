Noemi Catalina Turrina viuda de Martel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 22 de mayo de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijos Hugo, Julio y Marcelo; sus hijas políticas María Inés y Mariela; sus nietos, sus sobrinos, sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente hoy sábado de 13:30 a 14:30 horas. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

El servicio está adherido a Coopelectric. La fallecida era nacida en Olavarría, jubilada y pensionada, y vecina del barrio Pueblo Nuevo.