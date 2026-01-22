Norma Clarive Marinari viuda de Nuñez «Tita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de enero de 2026 a los 91 años de edad. Norma Clarive Marinari nació en Pedernales, partido de 25 de Mayo, era jubilada, pensionada y se desempeñó como panadera en la localidad de Recalde, donde residía.

Su hijo Jose Maria Nuñez; sus amigos Cecilia Rojas, Olga Rodriguez, Edith Warner y Daniel Guarrochena; sus vecinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El servicio no contará con velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de Recalde el viernes 23 de enero a las 12:30 horas.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.