Olga Mabel Fernández de Macesich (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 20 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.

Su esposo Francisco Macesich; sus hijos: Karina y Miriam; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Domingo 21/09 a las 10:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Docente Jubilada