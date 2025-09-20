Olga Mabel Fernández de Macesich (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 20 de Septiembre de 2025 a los 82 años de edad.
Su esposo Francisco Macesich; sus hijos: Karina y Miriam; sus hijos políticos; sus nietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Domingo 21/09 a las 10:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Docente Jubilada