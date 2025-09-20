El olavarriense Quimey Marin se despidió de Santamarina de Tandil

Este sábado, y en sus redes sociales, el olavarriense Quimey Marin se despidió del club Santamarina de Tandil donde estaba transitando, con altibajos, su labor profesional.

Quimey realizó un posteo cargado de emoción en donde se ocupó de mostrar su fuerte agradecimiento.

El olavarriense escribió: «Hoy toca despedirme de este hermoso club… Un club donde me ayudó a crecer como jugador y como persona, donde me tocó pasar cosas buenas y no tan buenas, pero siempre dando todo de mí. Quiero agradecer a cada compañero y cuerpo técnico con el que me tocó compartir. Párrafo aparte para Enzo, Pablo y Esteban que estuvieron para mí en todo momento cuando más los necesite. Y al Billy que no alcanzan las palabras para describir la clase de persona que es. Por último y no menos importante al hincha aurinegro que siempre estuvo, gracias por cada muestra de cariño que recibí, ojala sea un hasta pronto…»

Quimey Marín se sumó a las filas de Santamarina en el año 2023 y hoy le pone fin a esa etapa. Aquel año, antes de llegar a Tandil, el delantero terminaba su Ferrocarril Sud de Olavarría.