Oscar Alfredo Martinez (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.
Sus familiares. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». (El velatorio comienza hoy a las 16 horas; cierra a las 19 horas, reabre mañana Lunes a las 9 horas y finaliza a las 11 horas).
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio San Vicente.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.