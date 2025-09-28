Oscar Alfredo Martinez (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Falleció en Olavarría el día 28 de Septiembre de 2025 a los 84 años de edad.

Sus familiares. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». (El velatorio comienza hoy a las 16 horas; cierra a las 19 horas, reabre mañana Lunes a las 9 horas y finaliza a las 11 horas).

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio San Vicente.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!