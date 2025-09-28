Luis Rubén Agüero (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.

Su esposa Marta Ofelia Citatti. Sus hijas Andrea, Fernanda, Silvana y Sonia Agüero. Sus hijos políticos. Sus nietos. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Luján.

Lugar de nacimiento: Nacido en Laprida.

Actividad que desarrollaba: Jubilado Albañil.