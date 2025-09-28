Luis Rubén Agüero (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 28 de Septiembre de 2025 a los 80 años de edad.
Su esposa Marta Ofelia Citatti. Sus hijas Andrea, Fernanda, Silvana y Sonia Agüero. Sus hijos políticos. Sus nietos. Sus bisnietos. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Luján.
Lugar de nacimiento: Nacido en Laprida.
Actividad que desarrollaba: Jubilado Albañil.