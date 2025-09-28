Alumnos del Colegio Libertas brillan con viajes educativos, logros en programación y experiencias pedagógicas

El Colegio Libertas de Olavarría culmina una intensa etapa educativa marcada por el éxito en competencias, innovadoras salidas didácticas y una activa participación en la comunidad, mientras se prepara para el ciclo 2026.

De Olavarría a Mar del Plata: Letras y Emprendimiento

Los alumnos de segundo año del secundario realizaron un provechoso viaje educativo a Mar del Plata como cierre de su proyecto literario centrado en el libro “Noches siniestras de Mar del Plata”. Los jóvenes visitaron los espacios emblemáticos que inspiraron los cuentos del reconocido autor de Ediciones Santillana, combinando literatura, historia y recreación.

En el marco del proyecto «Alumno Emprendedor», la jornada incluyó una visita a la fábrica de helados artesanales «Lucciano’s». Allí, pudieron apreciar de primera mano el proceso de elaboración y el plan de negocios de esta empresa con proyección internacional, una valiosa experiencia orientada al mundo del trabajo. A su regreso, el Colegio continuará trabajando con relatos narrativos en lengua española e inglesa sobre todo lo vivido.

Finalistas en las Olimpíadas Federales de Informática y Robótica

Un equipo de estudiantes de los últimos niveles del secundario alcanzó un logro sobresaliente al clasificarse a las instancias finales en las Olimpíadas Federales de Informática y Robótica (IIIOFIRCA 2025), un concurso de programación que convoca a colegios de todo el país.

Este valioso éxito se da en el contexto del programa que Libertas sostiene con “Digital House”, donde los alumnos desarrollan habilidades en análisis de datos, marketing digital y programación, con una clara orientación al mundo laboral y el auspicio de las empresas nacionales más importantes del rubro. El Colegio extendió sus felicitaciones a los estudiantes y al cuerpo docente que los acompañó.

Jardín Libertas Compartió Experiencias Pedagógicas

La actividad educativa también tuvo su espacio en el nivel inicial. Los alumnos de la segunda sección del Jardín Libertas participaron en el primer encuentro distrital de socialización de experiencias pedagógicas del Distrito Olavarría, llevado a cabo en el Salón Rivadavia. Los niños presentaron sus trabajos y producciones en las distintas áreas del aprendizaje, mientras que la institución continúa fomentando propuestas en el ámbito socio emocional con la activa participación de las familias.

Capacitación en Inteligencia Artificial para el Futuro de la Educación

Atento a los desafíos de la hora actual en materia de tecnología educativa, el Colegio Libertas está organizando una capacitación exclusiva para sus docentes y alumnos sobre el uso e importancia de la Inteligencia Artificial (I.A) en la Educación.

El evento estará a cargo del reconocido especialista de la U.B.A, Lic. Sebastián Villar. Esta actividad forma parte de la política de mejora continua del Colegio mediante la capacitación permanente, con temáticas que incluyen la evaluación en tiempos de I.A, prácticas de uso de la I.A en el aula y la valoración de esta herramienta en el proceso de los aprendizajes.

Inscripciones 2026: Últimas Vacantes Disponibles

El Colegio Libertas recuerda que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2026 en sus distintos niveles, con vacantes limitadas.

Hay una importante promoción para el Maternal – Turno Mañana y novedades en el resto de los cursos, los cuales aún cuentan con cupos. Los interesados pueden consultar en la sede de los distintos niveles, a través de la web del Colegio, o al WhatsApp 2284 65 1500.