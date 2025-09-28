Mltitudinaria Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra

Imagenes de Mauricio Latorre

Loma Negra, Olavarría – Una multitud colmó este domingo la Plaza Libertad de Loma Negra para vivir una nueva y exitosa edición de la Fiesta de la Torta Frita, un evento que ya es un clásico en el calendario local. El clima acompañó una jornada que fue sinónimo de tradición, sabores, música y diversión para toda la familia.

Sabor, Variedad y Artesanía

Desde las 14:00 horas, el predio se convirtió en un gran punto de encuentro, ofreciendo una amplia gama de atractivos. Además del producto estrella, la torta frita, que fue preparada en el lugar por diversas instituciones locales —cada una con su receta distintiva e incluso una opción sin TACC—, los asistentes pudieron recorrer numerosos stands institucionales, de artesanos, emprendedores y cerveceros.

Pensando en los más chicos, la fiesta dispuso de un sector especial con juegos e inflables, garantizando el entretenimiento para todas las edades.

Un Escenario a Puro Ritmo Local

La música fue otro de los grandes protagonistas de la tarde. El cronograma artístico contó con la presencia de talentos netamente locales que hicieron vibrar al público. Tras la apertura a las 14:00, el escenario principal recibió a:

Los De Ahora

La Huella – Cuarta Justa

Una festiva Callejeada con Batucada

Los Chuma

Los Bredda

El gran cierre de la jornada estuvo a cargo de Alma de Benjamín a las 20:00 horas, la masiva concurrencia demuestra una vez más el arraigo de esta fiesta popular, consolidándola como una de las citas obligadas en la región.