Olga María Castillo viuda de Arratibel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de abril de 2026 a los 80 años de edad. Sus hijos María Inés y César Luis Arratibel; su hijo político Rubén Giménez; sus nietos Severiano y Diego Giménez; su nieta política Ludmila Real; sus bisnietos Benicio e Ignacia Giménez y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento “C”, este sábado 25 de abril de 9:30 a 13:30, con responso en la capilla ardiente, y serán inhumados en el cementerio Loma de Paz a las 13:30. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de Santa Isabel.

Nacida en Olavarría.

Jubilada y pensionada.