Participación: Ángel Fabian Alvarez

Falleció en Olavarría el día 15 de diciembre de 2025 a los 56 años de edad. La comision de Radio Club Olavarria y sus socios participan del fallecimiento acompañando a su familia.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “B”, el martes 16 de diciembre de 07:00 a 10:30 horas. Responso en Capilla Ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el martes 16 de diciembre a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Ángel Fabián Álvarez había nacido en Olavarría y era mecánico de motos. Se ruega no enviar flores y destinar su importe a obras de bien.