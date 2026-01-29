Participacion: Anneris Rut Delasay
Falleció en Olavarría el día 29 de enero de 2026 a los 89 años de edad.
Hola tía… El recuerdo de nosotros en este momento, es para vos, una persona que estuvo en cada momento de nuestras vidas mostrando siempre alegría, la mejor onda… Sin pedir nada, solo dando una sonrisa у palabras alentadoras… Con mucho cariño… Alejandra, Guillermo y Claudia Moreno.
Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza a las 12 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: viernes 30 de enero a las 11:30 horas. Servicio adherido a Copelectric. Vecina del Barrio Mariano Moreno. Nacida en Casbas. Docente jubilada, conductora de radio y escritora.