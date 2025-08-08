Raúl Andrés Fraysse (Q.E.P.D.)
RAÚL ANDRÉS FRAYSSE (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 08 de Agosto de 2025 a los 83 años de edad.
Su esposa María Inés; sus hijos: Gustavo, Sebastián, Paula, Natalia y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Sábado 09/08 de 08:00 a 11:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 09/08 a las 11:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: San Vicente
Lugar de nacimiento: Pigüe
Actividad que desarrollaba: Jubilado