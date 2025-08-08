RAÚL ANDRÉS FRAYSSE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 08 de Agosto de 2025 a los 83 años de edad.

Su esposa María Inés; sus hijos: Gustavo, Sebastián, Paula, Natalia y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C». Sábado 09/08 de 08:00 a 11:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 09/08 a las 11:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: San Vicente

Lugar de nacimiento: Pigüe

Actividad que desarrollaba: Jubilado