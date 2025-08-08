Gerardo Ostertag (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 08 de Agosto de 2025 a los 88 años de edad.
Su esposa Juana Catalina Dukart.
Sus hijos Norberto Gerardo y Omar Antonio Ostertag
Sus hijas políticas Silvana López y Claudia Albano.
Sus nietos Estefanía, Karen, Marcos y Nadia Ostertag.
Su nieto político: Manuel Barcelonna
Sus bisnietos Pedro y Emma Barcelonna; y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B», Comienza Viernes 08 de agosto de 2025, a las 18:00 hs
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 09 de Agosto de 2025, a las 08:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Barrio Ceco I
Lugar de nacimiento: Coronel Suarez
Actividad que desarrollaba: Jubilado