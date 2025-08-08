Gerardo Ostertag (Q.E.P.D.)

GERARDO OSTERTAG (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 08 de Agosto de 2025 a los 88 años de edad.

Su esposa Juana Catalina Dukart.
Sus hijos Norberto Gerardo y Omar Antonio Ostertag
Sus hijas políticas Silvana López y Claudia Albano.
Sus nietos Estefanía, Karen, Marcos y Nadia Ostertag.
Su nieto político: Manuel Barcelonna
Sus bisnietos Pedro y Emma Barcelonna; y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B», Comienza Viernes 08 de agosto de 2025, a las 18:00 hs

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Sábado 09 de Agosto de 2025, a las 08:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Barrio Ceco I

Lugar de nacimiento: Coronel Suarez

Actividad que desarrollaba: Jubilado

