Roberto Oscar Julio «Pato» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad. Su esposa Irma Mabel Rappani; sus hijos Gustavo y Marcelo; sus hijas políticas Marisa Ferré y Andrea Galli; sus nietos Mateo, Martina, Serena y Juan Cruz; y demás deudos participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. No se realiza responso. La inhumación se efectuará en el Crematorio Pinos de Paz, día y horario a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Pueblo Nuevo. Nacido en Olavarría. Jubilado de la Fábrica Calera Avellaneda.