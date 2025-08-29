Rosa Nélida Viera viuda de Padín «Beta» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 29 de Agosto de 2025 a los 93 años de edad.
Sus hijos Horacio y Stella Padin. Su hijo politico Carlos Tolosa. Sus nietos Lucas, Lucrecia, Horacio y Agustin. Sus nietos políticos Julian y Vanesa. Sus bisnietos Maca, Emma, More, Caleb y Ezra. Sus colaboradoras Daniela, Valentina y Monica. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C». El velatorio comienza a las 10 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Viernes 29 de Agosto a las 14:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de barrio Hipolito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada.