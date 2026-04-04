Eugenio Agustín Pugnaloni “Tato” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de abril de 2026 a los 24 años de edad. Sus padres Eduardo Agustín y María Luján, sus hermanos Luciano, Emiio y María Celina, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “B”, a partir de las 8:30 horas del día 5 de abril de 2026, con responso en la capilla ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 5 de abril de 2026 a las 10:30 horas. No enviar flores y destinar su importe al Hospital Municipal “Héctor Cura”. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Olavarría. Nacido en Olavarría. Actividad.