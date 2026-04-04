Inhabilitación preventiva para un hombre de 82 años que provocó un accidente en la RN N° 3

El Ministerio de Transporte bonaerense informó que dictó la «inhabilitación preventiva» para el conductor que provocó el accidente de la influencer Barby Franco, en el partido bonaerense de Cañuelas.

En ese sentido, el organismo confirmó a la agencia Noticias Argentinas que dispuso la «inhabilitacón preventiva» de Roberto Paglioli, de 82 años, conductor de la camioneta que este viernes circulaba en contramano y generó el siniestro vial ocurrido en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71, en Cañuelas, donde resultó herida Bárbara Franco, esposa del abogado Fernando Burlando.

Según se pudo establecer a partir de las tareas investigativas, el hecho fue desencadenado por una camioneta Mitsubishi L200 roja (dominio VDG-288) que «realizó una maniobra indebida al cruzarse en contramano y luego darse a la fuga, sin llegar a colisionar directamente pero provocando el accidente».

La medida quedó formalizada en el expediente oficial emitido por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, con vigencia desde el 4 de abril de 2026.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que este tipo de decisiones buscan retirar de circulación de manera inmediata a «conductores que representan un riesgo», priorizando la seguridad vial y la prevención de hechos graves.