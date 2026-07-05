Susana Haydee Villamayor viuda de Segui (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 4 de julio de 2026 a los 85 años de edad. Sus hijos Carlos Daniel, Mónica Susana, Rubén Darío y Fernando Segui; sus hijos políticos Analía Beatriz Román, Luis Merñes, Liliana Del Valle y Sandra Calvo; sus nietos Gerardo, Lucas, Juan, Paula, Carolina, Sabrina, Claudio, Salma, Nazareno, Eliam y Maitena; sus nietos políticos, sus bisnietos, sus hermanas, sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento D, a partir de las 7:00 horas. Se dictará un responso en la capilla ardiente y recibirán sepultura en el cementerio Loma de Paz el domingo 5 de julio a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen, nacida en Olavarría, jubilada y pensionada.