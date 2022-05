«Nosotros queremos darle una oportunidad a un chico que te abandona la escuela»

José Magallanes

En Línea Noticias visitó este jueves el futuro Centro de Formación Laboral para jóvenes que no estudian o no trabajan. En el lugar José Magallanes y su esposa, invirtieron ahorros familiares y construyeron en un predio propio una vieja idea de un empresario local, Abel Scipioni. La construcción tiene tres viviendas nuevas, dos serán albergue y una es un aula.

Además construyeron un taller de 80 metros cuadrados para enseñar carpintería y compraron un contener para utilizarlo como aula Taller.

La inversión es importantísima y se hizo con ahorros familiares, pero el dinero no alcanza para culminar esta obra que era soñada desde hace años. Es un «Centro de formación del Aprendiz» como le gusta llamarlo a José Magallanes. El dinero disponible no alcanza para suministrar un elemento importantísimo para el funcionamiento de la maquinaria. La energía eléctrica debe ser trifásica y la obra para ingresarla al predio sale 1 millón de pesos, de acuerdo a la cotización que les informó la cooperativa de electricidad.

El aula y las dos viviendas albergue

Está ubicado en Aguilar al 6200 en el barrio Matadero. «Esto es un centro de formación del aprendiz de una profesión, la idea es que los chicos de 15 años hasta mas de 20 vengan y se capaciten. Todos los chicos que no estudian y no trabajan, lo tengan acá cerca de su casa y no hay excusas para no concurrir,» señaló José Magallanes.

Dice Magallanes, «hemos construido un galpón industrial de 85 metros donde hay varias maquinas industriales, hay un Conteiner donde estamos haciendo un taller de carpintería muy importante, después hay un aula y dos viviendas albergues. Las viviendas albergues es para empezar a capacitar a los chicos hoy que estén en hogares de adopción y no logren llegar a una familia de adopción, la idea es darles albergue y capacitarlos para que luego salgan a la vida.»

El galpón y la maquinaria para enseñar carpintería

Al respecto Magallanes explicó que, «el tema es que le demos una herramienta para que cuando salgan de los hogares no lo hagan con las manos vacías. Esto nace hace muchos años que un señor de acá de la comunidad de Olavarría, Abel Scipioni, que es un industrial de muchos años, nos paso la idea de hacer una escuela de oficio.»

«Por un motivo u otro no estaba el dinero. había un lugar de Caritas pero no era nuestro. Después de muchos años y esfuerzo, con mi familia logramos el dinero. La idea es invertirlo acá en la ciudad, nosotros hace 16 años que vivimos acá y queremos devolverle a la ciudad todo lo que nos dio. Nos atendieron muy bien y esto es una forma de agradecer lo que la ciudad nos dio y la vida nos dio a nosotros.»

En un contenedor darán el taller de electricidad domiciliaria

Al respecto Magallanes señaló que, «la idea es agradecer y que nos dure esto por muchos años. El tema es que estamos encontrando algunos inconvenientes o tropiezos para llegar a quien deberíamos llegar, es decir al Estado. Hay un problema mas que importante que no tenemos acceso a trifásica, mas que nada porque las maquinas son trifásicas. Traerla vale mucho dinero, esta no es una zona industrial y es cara traerla, cerca de un millón de pesos. Ya tenemos el pilar listo lo único que falta es bajar los tres cables.»

Al respecto Magallanes dijo que visitaron «una oficina del estado municipal y estamos esperando. Están al tanto, nos visitó un funcionario de tercera linea que ya no está mas en el municipio. Les dejamos los datos, la información, hemos visitado a algunos políticos que no están en funciones, pero hasta ahora estamos nosotros y la obra sólitos.»

Así luce el predio de la escuela de aprendiz

«Nosotros queremos saber de que manera vamos a hacer funcionar esto. No solo estamos hablando de la obra civil, estamos hablando de los capacitadores, de los sueldos, de seguro de los alumnos, del seguro del mantenimiento del predio que es muy amplio, nosotros no tenemos ni la capacidad económica ni la logística de hacer funcionar esta escuela.»

En ese sentido Magallanes dijo que, «en el mes de junio vamos a empezar un curso que es a cargo nuestro, vamos a dar cursos que se necesite electricidad monofásica. Vamos a arrancar con uno de electricidad domiciliaria. De esta forma vamos a ir buscando lo que nuestros bolsillos nos de. La idea es cederlo que lo tome alguien que este cerca nuestro, municipio o provincia. Nosotros las personas ordinarias esto nos excede. Centro del Aprendiz, la gente de mi edad empezó como aprendiz. nosotros queremos darle una oportunidad a un chico que te abandona la escuela.