2025: En Olavarría murieron 12 personas como consecuencia de siniestros viales

El año 2025 dejó como como saldo doce personas muertas en Olavarría a causa de siniestros viales acaecidos en la planta urbana, localidades y rutas que circundan a nuestra ciudad. El número de víctimas es el mismo con que se cerró el año 2024.

La trágica estadística indica que entre los doce fallecidos hubo: 10 hombres, una mujer y un niño.

Los hechos que marcaron el 2025

Este jueves 16 de octubre murió un motociclista que había participado de un accidente de tránsito en Pringles y República del Líbano. El hombre fue identificado como Dante Ernesto Varela y tenía 77 años. La víctima falleció en el Hospital Municipal. El siniestro se había producido el miércoles 15.

En el mes de septiembre, en medio de un hecho de tránsito que aún se investigan, murieron Laura Lavalle y Giovana Crocci. Fue el 17 de septiembre cuando el auto en el que se movilizaban Lavalle y Crocci impactó de lleno contra el limitador de altura del Camino de Los Peregrinos.

Este lunes 15 de septiembre se conoció el fallecimiento de un hombre de 54 años que había protagonizado un incidente vial el jueves de la semana pasada. Según se indicó el hombre fallecido se movilizaba en una bicicleta que fue arrollada por un automóvil en la intersección de Giovanelli y Amparo Castro. La víctima fatal fue identificada como Sandro Héctor Vidal

El lunes 28 de julio murió un ciclista que fue arrollado por un automóvil en un siniestro vial que se produjo en la avenida Pringles casi San Martín. El hecho sucedió cuando un auto Peugeot 408 embistió al ciclista que se movilizaba en una bicicleta tipo playera. La víctima de este luctuoso episodio fue identificada como Luis Emilio Migliavacca de 72 años.

En la madrugada de este domingo 27 de julio murió Ariel Ángel Sánchez, un olavarriense de 49 años. El hombre quedó involucrado en un gravísimo siniestro vial que se produjo sobre la RN N° 226 a la altura del acceso a la localidad de Sierras Bayas. Sánchez se movilizaba en un auto que fue chocado por un camión.

El lunes 2 de junio un joven de 30 años murió luego de un impresionante hecho de tránsito que se produjo en la avenida De los Trabajadores y San Lorenzo. La víctima fatal fue identificada como Juan Iván Sosa. Sobre la mecánica del hecho se indicó que el joven se movilizaba en un automóvil que, por causas que se investigan, terminó impactando de lleno contra una columna y un árbol.

El lunes 31 de marzo un motociclista de 22 años murió tras perder el control de la moto que conducía en Junín y Cortés. El joven manejaba una Honda 250 cc. El joven fallecido fue identificado como Abraham Ariel Arias.

El sábado 15 de marzo, en horas de la madrugada, se produjo un violento hecho de tránsito en uno de los accesos a Olavarría. En Av. Emiliozzi y RN N° 226 chocaron una moto Zanella y un VW Senda. Como consecuencia del impactó perdió la vida Daniel Sergio Peralta.

El sábado 8 de marzo, en horas de la tarde, un hombre murió en un hecho que se produjo en Av. Urquiza y Buchardo. Allí el conductor de un automóvil Chevrolet Prisma se descompensó y terminó chocando de manera frontal contra una columna de alta tensión. El hombre fallecido fue identificado como Rubén Horacio Carca.

Este domingo 2 de marzo falleció un motociclista tras sufrir graves lesiones en un hecho de tránsito ocurrido en horas de la madrugada. El siniestro vial tuvo como protagonistas a una moto y una camioneta. El hecho se produjo en Sarmiento y San Lorenzo donde un motociclista de 29 años sufrió heridas fatales, que le produjeron su fallecimiento mas tarde en el Hospital Municipal. La víctima fue identificada como Gian Sebastián Iparraguirre de 29 años

El martes 7 de enero murió un motociclista que sufrió gravísimas heridas en un choque que se produjo en Velez Sarsfield y Celestino Muñoz. En esa esquina, donde los siniestros viales y la alta velocidad son moneda corriente, chocaron una Gilera 275cc y una camioneta Fiat Cubo. Como consecuencia del impactó murió Mario Antonio Gosio de 52 años.