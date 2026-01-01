Raúl Alfredo Muñoz «El Gordo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de enero de 2026, a los 60 años de edad. Su esposa Andrea Carina Silva; sus hijos Williams, Daiana, Antonela y José Muñoz, y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “B”, comenzando el jueves 1 de enero a las 20:00 horas y finalizando el viernes 2 de enero a las 9:30 horas; con responso en capilla ardiente, e inhumación en el Cementerio Loma de Paz el viernes 2 de enero a las 9:30 horas. Vecino del barrio Nicolás Avellaneda, nacido en Entre Ríos, pensionado.