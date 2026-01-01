El balance negro de despidos, suspensiones y cierres de empresas: 629 conflictos laborales en todo el país

(NA) – Un promedio de 81 despidos por día durante dos años consecutivos se registró en el sector público nacional entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025: fueron 61.569 puestos de trabajo en total.

No fueron los únicos que pagaron el pato del ajuste que viene realizando el Gobierno de Javier Milei: en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 empleos.

Entre públicos y privados suman 300 mil trabajadores sacrificados en el altar de la motosierra, de acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina, a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Las actividades más golpeadas han sido la construcción y la industria manufacturera.

Tras sufrir un derrumbe en 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión derivada de un gran recorte del gasto estatal, estos sectores todavía se mantienen entre un 22% y un 9% respectivamente por debajo del promedio de 2023.

El ajuste continúa

Lejos de tratarse de un proceso cerrado, sindicatos estatales advierten que el ajuste podría profundizarse en las próximas semanas.

Incluso, no descartan una nueva ola de cesantías luego de fin de año, lo que refuerza la sensación de incertidumbre permanente para miles de trabajadores.

El ajuste libertario no afectó a todas las áreas por igual y los más perjudicados, de acuerdo al análisis del CEPA, fueron los organismos descentralizados seguidos por las empresas públicas.

El caso más impactante es el del Correo Argentino donde se destruyeron 5.232 puestos de trabajo. Operadora Ferroviaria S.E. no se quedó atrás llegando a las 3.526 cesantías y Banco Nación completó el podio de despidos con 2.128.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de la ARCA, con 3.260 puestos de trabajo eliminados.

Le siguen la CONICET, con 2.080 despidos, y la ANSES, con una reducción de 1.609 trabajadores.

En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64 % de su planta de personal.

En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 47 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 44% de su dotación.

Mapa federal de conflictos

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó, asimismo, un mapa federal que contiene los 629 conflictos laborales y cierres de empresas relevados entre 2024 y 2025 por jurisdicción.

La provincia de Buenos Aires figura con más, 168, seguida por Santa Fe con 65, entre despidos, suspensiones, cierres, crisis, quiebras, retiros voluntarios y riesgo de venta.

Nombres como Sancor, Vicentín, Verónica, Vasalli, Tenaris, Acíndar, Swift, Cargill y otros de renombre se extienden por toda la bota santafesina. En territorio bonaerense predominan las Pymes.

En La Rioja hubo 52, que superan inclusive a los 38 de Córdoba e igual número de CABA.__IP__

Contrastan Formosa con 3, Santiago del Estero con 5, Neuquén, con sólo 7 y Chaco 9.