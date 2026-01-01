Juan Carlos Risso «Carlitos» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de enero de 2026, a los 83 años de edad. Sus hijas: Maria Isabel y Paola Karina Risso, sus nietos Rocío Coronel y Santhiago Vivinetto; su bisnieta Emma y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, sin responso, y serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Tiro Federal, nacido en Colinas, jubilado de la fábrica SCAC.