Alegría, emoción y el inicio de un sueño: Se adjudicaron 39 lotes con servicios del Programa Municipal en Loma Negra

En el mediodía de este viernes, el Club Loma Negra fue sede del acto público de sorteo y adjudicación de lotes correspondiente al Programa Municipal para Villa Alfredo Fortabat, una jornada marcada por la emoción, la alegría y la expectativa de decenas de familias de la localidad serrana.

La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y contó con una importante concurrencia de vecinos y vecinas que colmaron el salón de la institución, donde se conocieron los nombres de las personas adjudicatarias de los 39 lotes con servicios que integran el programa.

El plan, impulsado desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, está destinado a personas nativas o residentes de Villa Alfredo Fortabat y se suma a experiencias similares ya desarrolladas en Sierras Bayas, Colonia Hinojo e Hinojo, con el objetivo de facilitar el acceso a un terreno para la construcción de la vivienda propia.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la importancia de fortalecer el arraigo en las localidades del Partido. “Queremos volver a abrazar a Olavarría de afuera para adentro, con las localidades como protagonistas, generando sentido de pertenencia, porque son ustedes quienes viven acá y se quieren quedar acá”, expresó Wesner.

Asimismo, remarcó que se trata de un loteo que contará con pavimento, red eléctrica, agua y cloacas. En ese marco, anunció que uno de los lotes, por su mayor dimensión, será destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Negra, con el fin de proyectar un destacamento que permita mejorar la respuesta ante emergencias tanto en la localidad como en la zona rural y sobre la Ruta Provincial N° 51.

El intendente también señaló que el Municipio continuará trabajando para ampliar este tipo de políticas habitacionales. “Sabemos que el contexto es complejo, sobre todo para acceder a una vivienda, pero creemos en el trabajo conjunto. Quienes no resultaron sorteados, sepan que vamos a seguir generando oportunidades”, afirmó.

Los terrenos adjudicados estarán ubicados en un macizo que será dividido en tres manzanas, en la Circunscripción VIII, sección A, fracción V, Parcela 1, lindero al predio del Club Atlético Independiente y frente a la Ruta Provincial N° 51.

Por último, se informó que este lunes desde las 12:30, en el Club Sierra Chica, se realizará el sorteo y adjudicación del Programa Municipal de Lotes con Servicios para Sierra Chica, que contempla un total de 31 terrenos.

Personas adjudicatarias

Sabrina Duarte, Fernando Rubén Cháves Villalba, Kevin Fuentes, Juan José Andrada, Rubén Alberto Rivas, Agustín Jorge Hojman Pardal, María Victoria Ruiz, Sol Camalbide, Camila Florencia López, Lucas Gilardi, Lautaro Heim, Lucas Farías, Joaquín Jacinto, Angela Paulina Becker, Florencia Figueroa, Carlos Darío Bonavetti, Juan Ignacio Puigman, Catherine Moyano, Trinidad Abigail Tinta, Martín Leal, Jonathan Saúl Staldeker, Facundo Citati, Pablo Nicolás García Portillo, Micaela Belén Rivera, María Sol Pallero, Carolina Belén Díaz, Enzo Adrián Camalbide, Jonathan Ramón Krell Pluis, Florencia Sabrina Díaz, Natalia Lorena Cámara, Ceferino Juan Sequeira, Dante Iván Doucede, Eliana Nahir González, Federico Jorge Teves, Gisela Yacqueline Camaña, Sofía Becker, Ángel Damián Martínez, Lautaro Hugo Diuono y Hilda Ester Gutiérrez.

Suplentes

Cecilia Janson, Micaela Florencia Ramón, Silvia Mabel Schneider, Franco Rodrigues Pereira Bravo, Ivana Monteiro Trezeguet y Leonardo Francisco Sánchez.