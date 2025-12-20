Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense

El sector agroindustrial tuvo una noticia de alto impacto con el cambio de mando en la principal productora de fertilizantes de Argentina.

Profertil oficializó una modificación clave en su estructura accionaria: Adecoagro pasó a controlar el 90% del capital de la compañía, mientras que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) se quedó con el 10% restante.

De esta manera, quedaron atrás las participaciones de YPF y de la multinacional canadiense Nutrien, que hasta ahora eran dueñas en partes iguales de la firma.

Planta industrial en Ingeniero White



La reconfiguración accionaria incluye a la planta industrial ubicada en Ingeniero White, en el partido de Bahía Blanca, uno de los complejos más importantes del país para la producción de urea granulada y otros fertilizantes nitrogenados esenciales para la actividad agrícola. Con esta operación, el control de Profertil queda completamente en manos de actores estrechamente vinculados al sector agroindustrial argentino.

La salida de YPF y Nutrien se concretó en dos etapas. Primero, Adecoagro y ACA adquirieron el 50% que estaba en manos de la compañía canadiense. Luego, Adecoagro avanzó con la compra de la participación de YPF, lo que le permitió alcanzar el control mayoritario. Según trascendió en el mercado, el monto total de la transacción ronda los 1.200 millones de dólares.

Desde la petrolera estatal explicaron que la desinversión forma parte de su estrategia de concentrarse en el desarrollo de Vaca Muerta y en los negocios vinculados al petróleo y al gas no convencional, en línea con el proceso de reorganización de su portafolio de activos.

Los compradores



Adecoagro es uno de los principales grupos agroindustriales de la región, con presencia en Argentina, Brasil y Uruguay. Administra unas 210.000 hectáreas agrícolas y cuenta con plantas industriales dedicadas tanto a la producción de alimentos como de energía renovable. ACA, en tanto, es una cooperativa de segundo grado que nuclea a 134 cooperativas primarias y cumple un rol central en la comercialización de granos y en la provisión de insumos para el agro.

Desde Profertil, el CEO Marcos Sabelli destacó que el cambio accionario marca el inicio de una nueva etapa para la empresa y reafirma el trabajo desarrollado durante más de 25 años. La compañía acaba de completar la parada de planta más importante de su historia, con inversiones que dejan las instalaciones listas para el inicio de 2026, en un contexto de alta demanda estratégica de fertilizantes para el agro argentino.