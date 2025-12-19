Navidad y Año Nuevo: Así funcionará el transporte público

El Municipio de Olavarría informó que, tras mantener reuniones con las empresas concesionarias del transporte público de pasajeros, se acordó adelantar los horarios de los últimos servicios durante los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre, en el marco de las celebraciones de fin de año.

La medida tiene como objetivo facilitar el regreso a sus hogares de trabajadores y trabajadoras, para que puedan compartir las fiestas junto a sus familias.

En lo que respecta al transporte urbano, se indicó que el servicio funcionará con normalidad bajo la frecuencia correspondiente al horario de verano. La única modificación será el horario de finalización, que quedará supeditado al cierre de los comercios. En ese sentido, las unidades circularán hasta una hora después del cierre comercial, permitiendo así el traslado de empleados mercantiles y clientes.

En cuanto al transporte interurbano, se detallaron los últimos servicios previstos para los días 24 y 31 de diciembre.

Para la Línea 509, el último servicio saldrá a las 19 horas desde Olavarría hacia Loma Negra, a las 19:50 desde Villa Mi Serranía y a las 20 horas desde Loma Negra hacia Olavarría.

En la Línea 510, el último recorrido será a las 19 horas desde Olavarría hacia Sierras Bayas y a las 20 horas desde Sierras Bayas hacia Olavarría.

Por su parte, la Línea 514 tendrá su último servicio a las 19 horas desde Olavarría hacia Hinojo y a las 20 horas desde Hinojo hacia Olavarría.

Desde el Municipio remarcaron que estos ajustes buscan acompañar a la comunidad en fechas especiales, garantizando el acceso al transporte público en un contexto de celebración y organización familiar.