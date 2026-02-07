Bomberos trabajó en un incendio de un vagón de tren de Ferrosur Roca
Imagenes de Mauricio Latorre
La unidad 16 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría intervino este sábado por la tarde en la intersección de Bolívar y las vías. En el lugar, una formación de la empresa ferroviaria presentaba un incendio en el interior de uno de sus vagones de carga.
Los bomberos forzaron la puerta de la unidad para combatir el fuego y controlar el humo. No se informó oficialmente el tipo de mercadería que transportaba el vagón afectado.
El tránsito en el sector fue interrumpido y asistido por personal policial mientras se realizaron las tareas de extinción. El hecho de tránsito quedó controlado tras la intervención de los voluntarios.