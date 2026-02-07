Bomberos trabajó en un incendio de un vagón de tren de Ferrosur Roca

Imagenes de Mauricio Latorre

​La unidad 16 del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría intervino este sábado por la tarde en la intersección de Bolívar y las vías. En el lugar, una formación de la empresa ferroviaria presentaba un incendio en el interior de uno de sus vagones de carga.

​Los bomberos forzaron la puerta de la unidad para combatir el fuego y controlar el humo. No se informó oficialmente el tipo de mercadería que transportaba el vagón afectado.

​El tránsito en el sector fue interrumpido y asistido por personal policial mientras se realizaron las tareas de extinción. El hecho de tránsito quedó controlado tras la intervención de los voluntarios.