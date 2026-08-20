Cansados de la inseguridad, vecinos del Pickelado pidieron una reunión con autoridades

Vecinos del barrio Pickelado formalizaron este jueves un pedido de reunión urgente con autoridades municipales ante la preocupación por los reiterados robos y hechos de inseguridad que, según plantearon, vienen afectando al sector.

El reclamo fue presentado tanto ante la Municipalidad de Olavarría como ante el Honorable Concejo Deliberante, donde las notas quedaron registradas con fecha 20 de agosto.

En el escrito, los vecinos solicitaron una reunión en el Territorial N.º 2 con el objetivo de “plantear y analizar conjuntamente estrategias y acciones concretas” frente a la situación que atraviesa el barrio.

Según expresaron, la creciente inseguridad genera una “profunda preocupación” entre los habitantes del sector, quienes consideran necesario mantener un encuentro con las autoridades para intercambiar propuestas y evaluar medidas destinadas a mejorar la seguridad y la prevención.

“Consideramos necesario poder mantener un encuentro con las autoridades municipales, intercambiar propuestas y evaluar medidas que permitan mejorar la seguridad y prevención en la zona”, señalaron en la presentación.

De esta manera, el reclamo por seguridad vuelve a quedar formalmente planteado por los habitantes del Pickelado, quienes buscan que las autoridades municipales reciban sus inquietudes y avancen en medidas concretas para el barrio.