Causa Tamame, Habló el abogado de la familia: «acá estamos tratando de esclarecer una muerte en manos de la policía»

El abogado penalista Sergio Roldan, quien se presentó como particular damnificado en la causa que se investiga la muerte de Gonzalo Tamame en la comisaría Primera de Olavarría habló en la mañana de este jueves con Claudia Bilbao en Desayuno con Noticias por Radio M y dio su versión sobre los hechos que ahora investiga el Fiscal Ignacio Calonge.

Roldán señaló que, tomó el caso, «porque es muy similar que fue muy proximo, que fue el de Daiana Abregu en Laprida, con características muy similares, con una muerte en comisaría, tras una aprehensión de policía y vos mirás el caso a grandes rasgos y tiene características similares, sobre todo en la escena del hecho.»

El abogado indicó que, «veo con mucha preocupación realmente y mucha tristeza que en una sociedad donde somos cien mil habitantes tengamos una policía que mañana por una infracción de tránsito o por una discusión con tu ex pareja y está bien por ahí el procedimiento, porque es lo que tiene que hacer, lo que creo que la policía está equivocada en golpear, en insultar, en un montón de cosas.»

En ese sentido dijo que, «en realidad es que acá hubo una aprehensión legítima, pero después se instaló en la prensa una versión de que Gonzalo le había robado el celular, le había robado la moto y esto es falso, ¿entendés? Tratan de convertir la víctima en victimario?

Acá objetivamente lo que hay que decir es que hay una aprehensión en manos de la policía y un video que Gonzalo alcanza a decir «no me peguen más que me estoy asfixiando» y Gonzalo casualmente y entre comillas aparece ahorcado en una celda policial. Entonces tenemos que ser serios, tenemos que ser objetivos, es un hecho muy triste, muy delicado, muy grave.

Roldán destacó las primeras actuaciones de la doctora Mariela Viceconte, fiscal que inició la investigación y señalo que, «el procedimiento aplicado ha sido impecable, porque se aplicó el protocolo del Minnesota, nada que ver con el procedimiento que tuvieron en Laprida que fue una vergüenza.»

Por la muerte de Gonzalo Tamame en la comisaría primera señaló que, «si hablamos de las responsabilidades. Hay un primer momento donde lo aprehenden, no nos debemos olvidar que Gonzalo lo llevan al hospital y un profesional médico confecciona un un precario médico, donde dice sin lesiones. Y la preliminar de la autopsia dice que está golpeado, que pueden o no ser los causales de la muerte.»

Se preguntó, «¿qué quiere decir? Que desde el hospital, cuando lo llevaron a hacer precario médico a la comisaría, aparece el video o toma fuerza o toma cuerpo, el video donde él grita dentro ya de la comisaría, no me peguen más que me estoy asfixiando. O sea que, mínimamente, cuando llegaron le pegaron una fuerte paliza, cuestión que no es la función de la policía. «

«Yo no puedo creer que todavía nos pase esto en Olavarría, en la provincia, que te detengan en la calle y te maten a palo, literalmente te matan a palo,» afirmó el letrado

Sin ambargó reflexionó sobre el caso y señaló que, «esto se agrava o esto explota porque hay una muerte. Pero hay un montón de denuncias de procedimiento donde vos ves que la policía de forma muy mal educada te maltrata, te dice cualquier cosa. Vimos un video hace hace muy poco tiempo que detenían a una persona y decían vos seguro sos hijo de un planero, sos un negro… O sea, no hay necesidad de eso, yo creo que la policía debe hacer su trabajo y realmente y objetivamente la responsabilidad de la muerte de Gonzalo es de la policía.»

«Habrá que saber si lo mataron o si se suicidó. Si se suicidó es igualmente responsabilidad de la policía, porque por eso te hacen el precario médico, por eso te sacan el cinto, por eso te sacan los cordones etc etc.»

Ante la consulta de si ¿es tan sencillo ahorcarse en un calabozo? el abogado indicó que, «mirá, objetivamente, y esto me hago cargo, es algo personal. Yo no les creo.»

«Ahorcarte con un buzo sentado en una reja como pasó en Laprida, es vergonzoso tratar de hacerle creer a la familia que esa situación es así. De esto me hago cargo yo«, finalizó.



