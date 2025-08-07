Se informó la identidad del hombre que murió arrollado por un tren

enlineanoticias.com.ar

Finalmente se conoció la identidad del hombre que murió en la mañana de este jueves al ser arrollado por un tren en inmediaciones de la denominada «S» de Sierra Chica.

La víctima de 69 años fue identificada como Walter Horacio Averasturi, con domicilio en la zona del barrio Cuarteles de nuestra ciudad.

Si bien se instruye una causa caratulada, «averiguación de los causales de muerte», no se descarta que la víctima haya atentado contra su vida ante el paso del Ferrocarril.

Interviene la Ufi N° 7 a cargo de Dr. Christian Urlezaga del departamento Judicial de Azul.