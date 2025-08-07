Urgente: Un hombre murió arrollado por una locomotora en cercanías de la «S» de Sierra Chica

Una persona perdió la vida en la mañana de este jueves en inmediaciones de la «S» de Sierra Chica frente al establecimiento La Magda y del regimiento local.

El sujeto fue arrollado por una locomotora que circulaba en solitario en dirección a la localidad Serrana desde Olavarría.

La máquina arrolló a la víctima que perdió la vida en el momento.

Al lugar concurrió personal de salud pública municipal de la localidad de Sierra Chica en donde se constató el deceso de esta persona que aún no pudo ser identificada.

También trabajan personal policial de la comisaría primera de Olavarría, del comando de patrullas y de la subcomisaría de Sierra Chica.

Se aguarda el arribo de personal policial de científica que realizarán las pericias correspondientes para esclarecer el hecho.

El tránsito no se encuentra interrumpido puesto que el cuerpo de la víctima quedó a unos 200 metros de la cinta asfáltica sobre las vías y la locomotora a escasos metros del cruce.

